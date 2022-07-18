Нацгвардійці показали, як виходили із Сєвєродонецька (відео)
Бійці використовували прилади нічного бачення та планшети, аби не заблукати
Українські воїни показали, як виходили із Сєвєродонецька. Під час виходу зберегли всю зброю і боєкомплекти, а також знищили чимало російських окупантів. Про це повідомляє Національна гвардія в Facebook.
Нацгвардійці розповідають, що, покидаючи місто, довелося вночі пройти до
Щоб ворожі війська не здогадалися про відхід, українські військові прикривались вогнем з гранатометів та автоматів. Тому нацгвардійці знищили ще близько півтора взводу окупантів.
Нагадаємо, у соцмережі з’явилася інформація, що у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».
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