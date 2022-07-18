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    Події в Україні

    Нацгвардійці показали, як виходили із Сєвєродонецька (відео)

    З Сєвєродонецька вдалося винести все озброєння, яке потім переправили через річку - Нацгвардійці показали, як виходили із Сєвєродонецька (відео)
    З Сєвєродонецька вдалося винести все озброєння, яке потім переправили через річку
    фото скріншот відео

    Бійці використовували прилади нічного бачення та планшети, аби не заблукати

    Українські воїни показали, як виходили із Сєвєродонецька. Під час виходу зберегли всю зброю і боєкомплекти, а також знищили чимало російських окупантів. Про це повідомляє Національна гвардія в Facebook.

    Нацгвардійці розповідають, що, покидаючи місто, довелося вночі пройти до 10 кілометрів. Бійці використовували прилади нічного бачення та планшети, аби не заблукати. З Сєвєродонецька вдалося винести все озброєння, яке потім переправили через річку.

    Щоб ворожі війська не здогадалися про відхід, українські військові прикривались вогнем з гранатометів та автоматів. Тому нацгвардійці знищили ще близько півтора взводу окупантів.

    Нагадаємо, у соцмережі з’явилася інформація, що у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Нацгвардійці показали, як виходили із Сєвєродонецька (відео)