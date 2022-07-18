Зеленський призначив тимчасового очільника СБУ

Президент назвав прізвище того, хто виконуватиме обов'язки Баканова

Президент Володимир Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку. Про це свідчить указ від 18 липня на сайті глави держави.

«Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України», – йдеться в указі Зеленського.

Відомо, що Василь Малюк – український військовий, бригадний генерал, кандидат юридичних наук. До того, як стати першим заступником Баканова, Малюк обіймав посаду заступника Міністра внутрішніх справ України.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський начебто має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Згодом Зеленський заявив, що не планує змінювати керівника СБУ і якби хотів звільнити Івана Баканова, то давно б це зробив. А наразі підстав для цього немає.

Однак 17 липня Зеленський таки усунув Баканова з посту голови СБУ.

Нагадаємо, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.