Електорат Путіна вже давно перестав вимагати прав та свобод

Росіяни готові вмирати за абстрактні ідеї власного вождя

У нинішній війні вражає не Путін і його подільники. Вони – воєнні злочинці і заслуговують на страту. І це неодмінно станеться.

Мене вражають люди, яких ти колись знав, і котрі перебравшись до Росії, намагаються переконати мене у правильності «етой сипецоперації». Йдіть у напрямку, куди вже вирушив крейсер «Москва»!

Вражають ті росіяни, які у соцмережах радіють кожному обстрілу мирних міст України та смерті ні в чому не винних дітей-янголів. Це – не люди. І навіть – не звірі.

Вражає те, як путінізм виїв 140-мільйонній країні мізки. Голі, босі, які провалюються у дірку туалету на вулиці, готові вбивати нас лише за те, що ми існуємо. За те, що ми, на відміну від них, були і лишаємось людьми.

Засмучує те, що з цієї нацією – серійним вбивцею-гвалтівником нам доведеться жити поруч ще не одне століття.

Тішить, що ми, вся Україна, єдина у своїй боротьбі із Росією!

Дякую ЗСУ!

Велика подяка тим, хто нині у різний спосіб чинить спротив російським окупантам і допомагає армії!

Не можна вбити дух людей, які вірять у свою Перемогу!

Слава Україні!

Джерело: блог Сергія Руденка

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