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    Думки вголос

    Путінізм виїв 140-мільйонній країні мізки

    Електорат Путіна вже давно перестав вимагати прав та свобод - Путінізм виїв 140-мільйонній країні мізки
    Електорат Путіна вже давно перестав вимагати прав та свобод
    фото з відкритих джерел

    Росіяни готові вмирати за абстрактні ідеї власного вождя

    У нинішній війні вражає не Путін і його подільники. Вони – воєнні злочинці і заслуговують на страту. І це неодмінно станеться.

    Мене вражають люди, яких ти колись знав, і котрі перебравшись до Росії, намагаються переконати мене у правильності «етой сипецоперації». Йдіть у напрямку, куди вже вирушив крейсер «Москва»!

    Вражають ті росіяни, які у соцмережах радіють кожному обстрілу мирних міст України та смерті ні в чому не винних дітей-янголів. Це – не люди. І навіть – не звірі.

    Вражає те, як путінізм виїв 140-мільйонній країні мізки. Голі, босі, які провалюються у дірку туалету на вулиці, готові вбивати нас лише за те, що ми існуємо. За те, що ми, на відміну від них, були і лишаємось людьми.

    Засмучує те, що з цієї нацією – серійним вбивцею-гвалтівником нам доведеться жити поруч ще не одне століття.

    Тішить, що ми, вся Україна, єдина у своїй боротьбі із Росією!

    Дякую ЗСУ!

    Велика подяка тим, хто нині у різний спосіб чинить спротив російським окупантам і допомагає армії!

    Не можна вбити дух людей, які вірять у свою Перемогу!

    Слава Україні!

    Джерело: блог Сергія Руденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путінізм виїв 140-мільйонній країні мізки