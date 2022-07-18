Путінізм виїв 140-мільйонній країні мізки
Росіяни готові вмирати за абстрактні ідеї власного вождя
У нинішній війні вражає не Путін і його подільники. Вони – воєнні злочинці і заслуговують на страту. І це неодмінно станеться.
Мене вражають люди, яких ти колись знав, і котрі перебравшись до Росії, намагаються переконати мене у правильності «етой сипецоперації». Йдіть у напрямку, куди вже вирушив крейсер «Москва»!
Вражають ті росіяни, які у соцмережах радіють кожному обстрілу мирних міст України та смерті ні в чому не винних дітей-янголів. Це – не люди. І навіть – не звірі.
Вражає те, як путінізм виїв 140-мільйонній країні мізки. Голі, босі, які провалюються у дірку туалету на вулиці, готові вбивати нас лише за те, що ми існуємо. За те, що ми, на відміну від них, були і лишаємось людьми.
Засмучує те, що з цієї нацією – серійним вбивцею-гвалтівником нам доведеться жити поруч ще не одне століття.
Тішить, що ми, вся Україна, єдина у своїй боротьбі із Росією!
Дякую ЗСУ!
Велика подяка тим, хто нині у різний спосіб чинить спротив російським окупантам і допомагає армії!
Не можна вбити дух людей, які вірять у свою Перемогу!
Слава Україні!
Джерело: блог Сергія Руденка