Вона все ще молода душею. Найстаріша в світі ослиця відзначила своє 60-річчя



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60 ослиних років в еквіваленті дорівнюють 180 рокам у людини

На честь ювілею Bubbles пригостили спеціальним тортом з морквою

Ослиця на прізвисько Bubbles днями відзначила свій 60-річний ювілей (ослики зазвичай живуть до 40 років).

60 ослиних років в еквіваленті дорівнюють 180 рокам у людини, але наглядачі кажуть, що ослиця все ще молода душею.

Незважаючи на свій похилий вік, вона продовжує розважати дітей в Hatton Adventure World в Уорвікширі, але на спині їх більше не катає.

На честь ювілею Bubbles пригостили спеціальним тортом з морквою.