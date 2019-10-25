  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Вона все ще молода душею. Найстаріша в світі ослиця відзначила своє 60-річчя

    • Розсилка
    60 ослиних років в еквіваленті дорівнюють 180 рокам у людини - Вона все ще молода душею. Найстаріша в світі ослиця відзначила своє 60-річчя
    60 ослиних років в еквіваленті дорівнюють 180 рокам у людини

    На честь ювілею Bubbles пригостили спеціальним тортом з морквою

    Ослиця на прізвисько Bubbles днями відзначила свій 60-річний ювілей (ослики зазвичай живуть до 40 років).

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Вона все ще молода душею. Найстаріша в світі ослиця відзначила своє 60-річчя
    Вона все ще молода душею. Найстаріша в світі ослиця відзначила своє 60-річчя
    Вона все ще молода душею. Найстаріша в світі ослиця відзначила своє 60-річчя
    Вона все ще молода душею. Найстаріша в світі ослиця відзначила своє 60-річчя
    Вона все ще молода душею. Найстаріша в світі ослиця відзначила своє 60-річчя

    60 ослиних років в еквіваленті дорівнюють 180 рокам у людини, але наглядачі кажуть, що ослиця все ще молода душею.

    Незважаючи на свій похилий вік, вона продовжує розважати дітей в Hatton Adventure World в Уорвікширі, але на спині їх більше не катає.

    На честь ювілею Bubbles пригостили спеціальним тортом з морквою.

    тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ