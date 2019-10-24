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    У світі

    У РФ цирк звинуватив глядачів у нападі ведмедя на дресирувальника

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    Після інциденту небезпечний номер з ведмедем прибрали з програми - У РФ цирк звинуватив глядачів у нападі ведмедя на дресирувальника
    Після інциденту небезпечний номер з ведмедем прибрали з програми

    Тварина агресивно зреагувала через спалахи фотокамер відвідувачів вистави, - адміністратор цирку

    У РФ представники цирку в Карелії, де ведмідь напав на дресирувальника під час виступу, заявили, що в інциденті винні глядачі.

    Про це повідомляє видання «Підйом» з посиланням на адміністратора «Цирку Шапіто Аншлаг» Людмилу Мисник.

    За словами адміністратора, тварина агресивно зреагувала через спалахи фотокамер відвідувачів вистави.

    Представник цирку зазначила, що глядачі проігнорували правила поведінки.

    «Коли людям пояснюєш, що потрібно вимикати спалах, то люди це наполегливо ігнорують», - сказала Мисник.

    Вона також розповіла, що в цирку немає власних тварин, ведмідь належить дресирувальнику, а артисти - наймані співробітники. Цирк надає лише намет.

    За словами Мисник, після інциденту небезпечний номер з ведмедем прибрали з програми.

    Адміністратор повідомила, що з дресирувальником і твариною «все в порядку».

    Джерело: Газета.Ru

    Росія напад тварини цирк
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