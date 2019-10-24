На Львівщині перекинувся віз з людьми, є загиблий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коні злякалися проїжджаючого поруч транспорту і перевернули віз

В селі Добрівляни (Львівська область) перекинувся віз з людьми, загинула людина, ще двоє травмовані. Про це повідомляє пресслужба департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Повідомляється, що подія сталася 17:00 23 жовтня. Коні злякалися проїжджаючого поруч транспорту і перевернули віз.

«На місцевій дорозі коні злякалися проїжджаючого поряд транспорту, сполохалися і перевернули віз з людьми. Внаслідок події 1 особа, мешканець с.Ролів Дрогобицького району 1939 року народження, загинула на місці до приїзду карети ШМД. 2 особи отримали травми та були госпіталізовані у Дрогобицьку міську лікарню», - повідомили у департаменті.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 24 жовтня на автодорозі Київ-Варшава відбулося дорожньо-транспортна пригода з участю пасажирського автобуса і вантажного автомобіля. Другий водій, який перебував з правої частини автобуса загинув на місці пригоди. Троє пасажирів автобуса з забійними ранами госпіталізовані.