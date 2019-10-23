У центрі Києва з’явилася льодова скульптура (фото)



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Скульптура може простояти три дні Фото: пресслужба КМДА

Зникаюча скульптура карпатської рисі символізує зникаючий вид тварин

На місці «синьої руки» на бульварі Тараса Шевченка у центрі Києва тепер встановлено льодову скульптуру, що покликана привернути увагу до вимираючого виду тварин – карпатської рисі. Про це інформували в Департаменті культури Київської міської держадміністрації.

«Інсталяція покликана звернути увагу на зникнення популяції – залишилось менше ніж 500 особин рисі цього виду. Скульптура зроблена з льоду, адже ідеєю є показати швидкоплинність зникнення. За такої погоди інсталяція протримається 3 дні. Сподіваюсь, мистецтво знову стане на захист важливих загальнолюдських цінностей», – зазначила директорка Департаменту культури Діана Поповa.

Як розповіли організатори проєкту «Разом за природу», скульптура вагою понад 3 тонни і заввишки майже 3 метри складається з 24 блоків криги.

Проєкт реалізується спільно з Всесвітнім фондом природи WWF Україна.

«В червні цього року ми розпочали природоохоронну програму «Врятуємо рись», яка покликана забезпечити сталий захист рисі євразійської – найбільшої дикої кішки Європи, що живе і в Україні, — розповідає керівник напрямку «Рідкісні види» Всесвітнього фонду природи WWF Україна Богдан Вихор. — Протягом 2019-2022 років в рамках програми ми зберемо дані про стан та чисельність популяції рисі в Карпатах і на Поліссі, проаналізуємо управління видом в місцях поширення, а також розробимо національний план дій зі збереження цього рідкісного виду. Щоб в повній мірі реалізувати задумане, критично важливою є підтримка нашої ініціативи соціально-відповідальними компаніями та державою».

Проєкт підтримали Департамент культури КМДА, піар-агенція «Gres Todorchuk PR», Міністерство екології та природних ресурсів України, Всесвітня організація захисту тварин і Шевченківська РДА.

Нагадаємо, арт-об'єкт «Синя рука», встановлений наприкінці вересня минулого року на Бессарабській площі в центрі Києва, переїхав у Миколаїв.