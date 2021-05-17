Синоптики розповіли, якою буде погода 18-21 травня

Дощі відступлять не раніше п'ятниці

Практично весь тиждень Україну будуть заливати дощі, які припиняться тільки у п'ятницю. Температура впаде на кілька градусів і складе +18°...+20°. На Львівщині у четвер буде найхолодніше – до +14°. Про це свідчать дані Погода УНІАН.

У вівторок, 18 травня, дощі та зливи поширяться по всій Україні. У західних областях температура впаде до +16°, на решті території залишиться на рівні +21°.

У середу дощі продовжаться, сухо буде тільки в Чернівцях і в Криму. Місцями по Україні температура впаде до +15°, в центрі похолодає до рівня +18°...+19°.

У четвер дощі поширяться по всій Україні, крім Криму. Температура в західних областях впаде до +14°, в центрі залишиться на рівні +18°, найтепліше буде в Криму - до +25°.

У п'ятницю дощі відступлять. Тільки на Івано-Франківщині та Херсонщині очікуються невеликі опади. По всій Україні визирне сонце.

У суботу дощі практично повністю залищать країну. Холодно буде тільки в західних областях - до + 16°, на решті території температура продовжить повертатися в звичне русло і досягне +24°.

Погода в неділю, 23 травня, буде сонячною.

Нагадаємо, 17 травня дощі накрили центральні, східні, частина північних і південних областей, місцями пройшли грози. У Запорізькій області величезний град побив фруктові дерева.

Тим часом, рятувальники оголосили штормове попередження в Україні.