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    Синоптики розповіли, коли припиняться дощі в Києві

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    Очікується, що&nbsp;цього тижня у Києві випаде близько 37-40 мм опадів - Синоптики розповіли, коли припиняться дощі в Києві
    Очікується, що цього тижня у Києві випаде близько 37-40 мм опадів
    Фото з відкритих джерел

    Протягом 19-20 травня у столиці триватиме дощова погода

    Найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів. Про це розповіли синоптики з Українського гідрометцентру на телеканалі «Київ».

    Зазначається, що дощі накриють всю Україну – майже весь робочий тиждень її територія перебуватиме у полі зниженого тиску, час від часу дощитиме.

    «Тому у найближчі три доби в Україні нестійка погода: короткочасні дощі місцями з грозами, вдень в окремих районах град. Вітер переважно південно-східний, на заході країни – північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз місцями пориви та шквали 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

    Протягом 19-20 травня вночі 8-13°, вдень 14-20°. І тільки наприкінці тижня в Україні переважатиме антициклонний характер погоди – тобто менше дощів і більше сонця.

    Загалом цього тижня можлива кількість опадів – близько 37-40 мм, що складає 60% місячної норми. Тож у «Київавтодорі» перед дощовим тижнем дали завдання гідрослужбам працювати у посиленому режимі. Зокрема, комунальники очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі.

    «Колектори дощової каналізації очищають гідромоніторами. Працює і нова каналопромивочна машина. Вона поєднує функції мулососу і гідромонітору. Для розчистки оглядових колодязів використовують іншу спецтехніку – механізми для очищення колодязів і причепи. Нині задіяно 32 одиниці спецтехніки», – зазначили в комунальній корпорації.

    Під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Загалом у «Київавтодору» є 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

    Теги: прогноз погоди Київ Київавтодор дощ
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    Синоптики розповіли, коли припиняться дощі в Києві