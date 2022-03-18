Заздрість та мародерство. Окупанти показали, як грабують українців (відео)

Наші військові знайдуть кожного з цих мародерів

Путінська орда вже й не соромиться викладати відеодокази своїх злочинів

Солдати окупаційних військ настільки недалекі, що викладають у вільний доступ докази власних злочинів.

Радник міністра МВС Антон Геращенко показав відео, де окупанти грабують та трощать житло українських громадян.

«Подивіться що ці виродки роблять у домах мирних жителів! Знайдемо і знищено!», − обіцяє радник міністра.

На відео кілька осіб хваляться, що вони зайшли в «укропівську» квартиру, де вкрали все, що змогли забрати.

«Як укропи живуть!», − злісно та із заздрістю каже один з окупантів, коли знаходить шоколадну пасту на столі.

Нагадаємо, втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів.