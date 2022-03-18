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    Окупанти випустили шість крилатих ракет по Львову з акваторії Чорного моря

    Окупанти випустили шість крилатих ракет по Львову з акваторії Чорного моря
    фото: скріншот відео

    Дві ракети було знищено засобами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід»

    Рашисти випустили шість крилатих ракет Х-555 з акваторії Чорного моря на територію авіаремонтному заводу у Львові. Про це інформує Повітряне командування «Захід».

    «За попередніми даними було випущено шість крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря», йдеться в повідомленні.

    Наголосили, що дві ракети було знищено засобами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід».

    Раніше Львівський міський голова Андрій Садовий повідомив про ворожий ракетний обстріл у районі аеропорту Львова.

    Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає, додав мер міста.

    Сьогодні внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось загоряння у житловому будинку Подільського району Києва.

    Теги: росія окупанти Львівщина війна Львів Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти випустили шість крилатих ракет по Львову з акваторії Чорного моря