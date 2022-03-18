Окупанти випустили шість крилатих ракет по Львову з акваторії Чорного моря

Дві ракети було знищено засобами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід»

Рашисти випустили шість крилатих ракет Х-555 з акваторії Чорного моря на територію авіаремонтному заводу у Львові. Про це інформує Повітряне командування «Захід».

«За попередніми даними було випущено шість крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря», – йдеться в повідомленні.

Наголосили, що дві ракети було знищено засобами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід».

Раніше Львівський міський голова Андрій Садовий повідомив про ворожий ракетний обстріл у районі аеропорту Львова.

Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає, додав мер міста.

Сьогодні внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось загоряння у житловому будинку Подільського району Києва.