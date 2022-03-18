Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 18 березня
За останню добу на Херсонщині змешилися вибухи та постріли
Станом на 8.00 ситуація в регіонах:
Київщина
Тривоги ракетних ударів по всій області. Найбільш гарячими точками залишається: Бучанський район - Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Макарів, Бородянка, напрямок Житомирської траси, Вишгородський район та 4 громади в Броварському районі.
Чернігівщина
Оборонні бої біля Чернігова. У більшості мікрорайонів міста немає світла, води. Зв’язок обмежений. Вночі кілька повітряних тривог, вдень і вночі кілька годин росіяни обстрілювали центр, спальні райони міста.
Тяжка ситуація у приміських селах, у яких вороги розміщують свою техніку поміж хатами, залякують людей, відбирають їжу.
Сумщина
В Охтирському районі та на околицях Сум тривали нічні артобстріли російської армії. В селах цих районів орки повиганяли людей з хат, знущаються над ними, забирають їжу, ламають телефони та палять будинки.
З деяких населених пунктів забирають усіх чоловіків в невідомому напрямку. Зранку Сумщина отримала підтвердження гуманітарних коридорів до Полтавської області з міст: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп та селищ Краснопілля і Велика Писарівка.
Житомирщина
Декілька тривог, наразі без руйнувань та втрат.
Кіровоградська область
Ситуація спокійна.
Дніпропетровщина
Ніч була спокійною. Зранку тривога.
Харківщина
У Харкові рятувальники досі гасять пожежу на харківському ринку, при повторному обстрілі торгівельних павільйонів загинув рятувальник. Вогонь перекинувся на сусідні житлові будинки. Продовжуються атаки росіян на житлові райони. По області: тривають бої в Ізюмському, Дергачівському, Чугуївському напрямку.
Запорізька область
Запорізька область — без суттєвих змін. Вночі було тихо.
Рівненщина
Ніч була спокійною, проте була одна повітряна тривога.
Волинь, Вінниччина, Закарпаття
Ніч була тихою.
Хмельницька область
Зранку — повітряна тривога, загалом ніч спокійно.
Тернопіль
Зранку повітряна тривога, загалом ніч була спокійною.
Черкаси
Ситуація спокійна.
Львівщина
Ніч була не спокійною. У Львові близько 6:30 відбулися кілька вибухів. За попередньою інформацією - три. Обставини і результати обстрілів з'ясовуються.
Полтавщина та Чернівці
Ніч була тихою.
Івано-Франківськ
Ніч минула спокійно, зранку одна тривога.
Луганщина
Понад 20 житлових та інфраструктурних об'єктів зруйновано за ніч у Сєвєродонецьку та Рубіжному. В Сєвєродонецьку — будівля СБУ, водоканал, оптові бази. О 5.00 накрили Градами Кремінну та Лисичанськ. Кількість жертв серед мирного населення уточнюється. За ніч двоє загиблих.
Донеччина
По всій лінії фронту на півночі та в центрі області обстріли. Маріуполь залишається в облозі. Вуличні бої
Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка — обстріли. Ще тривають. Очеретинська ВЦА: всю ніч обстріли в районі Верхньоторецька, Новобахмутовки, Красногорівки, обстріли продовжуються і на цей час.
Миколаївщина
На Миколаїв, Вознесенськ та Снігурівку були здійснені авіаудари, рятувальники гасять пожежі. Дані про постраждалих уточнюються. В області продовжуються бої. На окупованих територіях орки тероризують місцеві населення в селах.
Херсонщина
За останню добу на Херсонщині змешилися вибухи та постріли. Не зважаючи на це, область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. В самому Херсоні орки встановили нові блок-пости.
Люди чекають на зелені коридори.
Одеса
Одна повітряна тривога вночі.
Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі