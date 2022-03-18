Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 18 березня

Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

Київщина

Тривоги ракетних ударів по всій області. Найбільш гарячими точками залишається: Бучанський район - Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Макарів, Бородянка, напрямок Житомирської траси, Вишгородський район та 4 громади в Броварському районі.

Чернігівщина

Оборонні бої біля Чернігова. У більшості мікрорайонів міста немає світла, води. Зв’язок обмежений. Вночі кілька повітряних тривог, вдень і вночі кілька годин росіяни обстрілювали центр, спальні райони міста.

Тяжка ситуація у приміських селах, у яких вороги розміщують свою техніку поміж хатами, залякують людей, відбирають їжу.

Сумщина

В Охтирському районі та на околицях Сум тривали нічні артобстріли російської армії. В селах цих районів орки повиганяли людей з хат, знущаються над ними, забирають їжу, ламають телефони та палять будинки.

З деяких населених пунктів забирають усіх чоловіків в невідомому напрямку. Зранку Сумщина отримала підтвердження гуманітарних коридорів до Полтавської області з міст: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп та селищ Краснопілля і Велика Писарівка.

Житомирщина

Декілька тривог, наразі без руйнувань та втрат.

Кіровоградська область

Ситуація спокійна.

Дніпропетровщина

Ніч була спокійною. Зранку тривога.

Харківщина

У Харкові рятувальники досі гасять пожежу на харківському ринку, при повторному обстрілі торгівельних павільйонів загинув рятувальник. Вогонь перекинувся на сусідні житлові будинки. Продовжуються атаки росіян на житлові райони. По області: тривають бої в Ізюмському, Дергачівському, Чугуївському напрямку.

Запорізька область

Запорізька область — без суттєвих змін. Вночі було тихо.

Рівненщина

Ніч була спокійною, проте була одна повітряна тривога.

Волинь, Вінниччина, Закарпаття

Ніч була тихою.

Хмельницька область

Зранку — повітряна тривога, загалом ніч спокійно.

Тернопіль

Зранку повітряна тривога, загалом ніч була спокійною.

Черкаси

Ситуація спокійна.

Львівщина

Ніч була не спокійною. У Львові близько 6:30 відбулися кілька вибухів. За попередньою інформацією - три. Обставини і результати обстрілів з'ясовуються.

Полтавщина та Чернівці

Ніч була тихою.

Івано-Франківськ

Ніч минула спокійно, зранку одна тривога.

Луганщина

Понад 20 житлових та інфраструктурних об'єктів зруйновано за ніч у Сєвєродонецьку та Рубіжному. В Сєвєродонецьку — будівля СБУ, водоканал, оптові бази. О 5.00 накрили Градами Кремінну та Лисичанськ. Кількість жертв серед мирного населення уточнюється. За ніч двоє загиблих.

Донеччина

По всій лінії фронту на півночі та в центрі області обстріли. Маріуполь залишається в облозі. Вуличні бої

Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка — обстріли. Ще тривають. Очеретинська ВЦА: всю ніч обстріли в районі Верхньоторецька, Новобахмутовки, Красногорівки, обстріли продовжуються і на цей час.

Миколаївщина

На Миколаїв, Вознесенськ та Снігурівку були здійснені авіаудари, рятувальники гасять пожежі. Дані про постраждалих уточнюються. В області продовжуються бої. На окупованих територіях орки тероризують місцеві населення в селах.

Херсонщина

За останню добу на Херсонщині змешилися вибухи та постріли. Не зважаючи на це, область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. В самому Херсоні орки встановили нові блок-пости.

Люди чекають на зелені коридори.

Одеса

Одна повітряна тривога вночі.