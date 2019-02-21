Як кандидати в президенти обіцяють закінчити війну на Донбасі
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Фото: radiosvoboda.org
Усі кандидати в президенти України обіцяють завершення бойових дій на Донбасі
Найпопулярніші, за даними соціологів, претенденти запевняють, що зроблять це за допомогою дипломатії, а не військового наступу. Як бачать вирішення війни Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юрій Бойко, Олег Ляшко і чи є в цих обіцянках конкретика?
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Джерело: Радіо Свобода