Як кандидати в президенти обіцяють закінчити війну на Донбасі



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Фото: radiosvoboda.org

Усі кандидати в президенти України обіцяють завершення бойових дій на Донбасі

Найпопулярніші, за даними соціологів, претенденти запевняють, що зроблять це за допомогою дипломатії, а не військового наступу. Як бачать вирішення війни Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юрій Бойко, Олег Ляшко і чи є в цих обіцянках конкретика?

Джерело: Радіо Свобода