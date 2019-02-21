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    Як кандидати в президенти обіцяють закінчити війну на Донбасі

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    Фото: radiosvoboda.org - Як кандидати в президенти обіцяють закінчити війну на Донбасі
    Фото: radiosvoboda.org

    Усі кандидати в президенти України обіцяють завершення бойових дій на Донбасі

    Найпопулярніші, за даними соціологів, претенденти запевняють, що зроблять це за допомогою дипломатії, а не військового наступу. Як бачать вирішення війни Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юрій Бойко, Олег Ляшко і чи є в цих обіцянках конкретика?

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    Джерело: Радіо Свобода

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