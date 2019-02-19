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    Політика

    Кандидат Садовий. Про фініш політичної кар'єри та гроші, які йому вже не потрібні

    інтерв'ю
    • Наталія Сокирчук
    • Розсилка
    <img src="/ftp_upload/images/sadovyy_drugyna.jpg" alt="Андрій Садовий з дружиною" width="" height="" itemprop="image" /> - Кандидат Садовий. Про фініш політичної кар'єри та гроші, які йому вже не потрібні
    Андрій Садовий з дружиною
    Джерело фото: Facebook Андрія Садового

    «Такого не було за 300 років історії мого міста». Міський голова Львова пояснив, у чому його унікальність

    Мер Львова, голова партії «Самопоміч» – сміливий політик. Він балотується у президенти на фоні падіння рейтингів його політсили та «сміттєвої» проблеми,  яка лихоманить його місто не перший рік. Все це не додає йому політичних балів – нині рейтинг Андрія Садового, за даними різних соціологічних досліджень, на рівні 2-3%. Але кандидат йде вперед.

    Проста логіка підказує: Садовий балотується з прицілом аж ніяк не на крісло глави держави. Нині міському голові Львова, який вже оголосив, що ця каденція для нього остання, важливо продовжити своє політичне життя. І шанс це зробити буде восени – на парламентських виборах. Тому Садовий веде активно свою кампанію і не поспішає єднатися з іншими кандидатами, зокрема з Анатолієм Гриценком. Курчат рахуватимуть, як то кажуть, за результатами президентських виборів. Після них стане зрозуміло, з яких позицій можливе їхнє об’єднання на парламентських виборах.

    Сам Садовий пояснив свою логіку в інтерв’ю «Главкому» так: «Президент може бути тільки один. Ми не Швейцарія, де щороку обирається нова особа. Парламентська кампанія уможливлює об’єднавчий процес для того, щоб на наступних виборах фактично взяти більшість у парламенті. Ось така мета стоїть».

    Анкета кандидата у президенти України

    Ваш зріст?

    186 см

    Ваша вага?

    87 кг

    Знак зодіаку?

    Лев

    Улюблений колір?

    Зелений

    Що дає відчуття щастя?

    Любов.


    Андрій Садовий у Слав'янську

    Андрій Садовий у Слав'янську

    Що найбільше лякає?

    Якщо ти живеш з Богом, тоді ти віддаєш себе в його руки.

    Що найбільше дратує?

    Я перфекціоніст, і через це маю багато запитань сам до себе і до інших людей. Я хочу, щоб все було досконало.

    Ким хотіли стати у дитинстві?

    Коли вчився у 8 класі, то фанатично любив читати газети… Я завжди хотів бути людиною самодостатньою, вільною людиною. Самостійно ухвалювати всі рішення. В принципі мені це вдається і до сьогодні.

    Ваша улюблена гра?

    Шахи, шашки.

    Хто вас привів в політику?

    Я сам себе привів.

    Кого вважаєте основним конкурентом?

    Я до людей завжди є м'який.

    Кому ніколи не потиснете руку?

    Милосердя сильніше, ніж справедливість.

    Хто для вас моральний авторитет?

    Любомир Гузар.

    Остання прочитана книжка?

    «Про тиранію: 20 уроків XX століття» Тімоті Снайдера, про диктатуру.

    Якою мовою думаєте?

    Українською завжди.

    Як часто ходите до церкви?

    Щонеділі.

    У які прикмети вірите?

    Я, чесно кажучи, на прикмети не звертаю уваги.

    Яких звичок хотіли би позбутися?

    Не горбатитися. Я високий і деколи сутулюсь. Хочу не сутулитися, а ходити правильно.

    Ким би ви стали, якби не були політиком?

    Насправді, чи є я політиком, буде відомо після мого відходу зі свого життя. І потім люди зрозуміють, ким я був.

    Скільки грошей вам потрібно для щастя?

    Я перейшов рубіж, коли гроші є потрібними для щастя.

    Що вважаєте своєю найбільшою помилкою в житті?

    Хочу вірити, що я її ще не зробив.

    Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?

    Те, що ми разом з Катериною виховуємо п’ятьох прекрасних хлопців. Те, що я маю довіру громадян утретє працювати мером. Народитися у Львові, бути його мером і бути українцем — такого не було за 300 років історії мого міста. Там ніколи львів'янин, українець не керував.

    Що має статися, щоб ви пішли з політики?

    Смерть.

    Ваше перше рішення на посаді президента?

    Кадрові рішення. Президент має підписати три тисячі кадрових указів.

    Андрій Садовий святкує з львівянами ...
    Андрій Садовий святкує з львівянами Різдво

    Декларація кандидата

    У декларації кандидата у президенти Садового вказано, що йому належить лише житловий будинок на 660 «квадратів». Все інше майно записано на дружину, а саме:

    • дві земельні ділянки, загальною площею у 1003 кв. м, а також оренда однієї ділянки на 43 кв. м;
    • автомобілі Merсedes-Benz (Viano SDI 2.2 TRE/L, 2012 року випуску) та Skoda Kodiaq Style (2.0 TDI CR/110kW 74G 4x4, 2017 року випуску);
    • інтернет-видання Zaxid.net, «Радіокомпанія Люкс», компанії «Вісма-радіо-ТБ», «Контакт-Інформ», «Телевізійної та радіомовної компанії «Люкс», «Радіо «Континент», «Телерадіокомпанії Люкс», а також компанії «Королівський двір».

    Крім того, Андрій Садовий у 2017 році отримав зарплатні на 371 тис. 714 грн, а його дружина – 1,5  млн грн: заробітна плата, отримана за сумісництвом. Готівкою жінка тримає $15 тис. і 40 тис. грн.

    Наталія Сокирчук, «Главком»

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