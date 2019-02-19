Кандидат Садовий. Про фініш політичної кар'єри та гроші, які йому вже не потрібні

Кандидат Садовий. Про фініш політичної кар'єри та гроші, які йому вже не потрібніінтерв'ю
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Розсилка
«Такого не було за 300 років історії мого міста». Міський голова Львова пояснив, у чому його унікальність
Мер Львова, голова партії «Самопоміч» – сміливий політик. Він балотується у президенти на фоні падіння рейтингів його політсили та «сміттєвої» проблеми, яка лихоманить його місто не перший рік. Все це не додає йому політичних балів – нині рейтинг Андрія Садового, за даними різних соціологічних досліджень, на рівні 2-3%. Але кандидат йде вперед.
Проста логіка підказує: Садовий балотується з прицілом аж ніяк не на крісло глави держави. Нині міському голові Львова, який вже оголосив, що ця каденція для нього остання, важливо продовжити своє політичне життя. І шанс це зробити буде восени – на парламентських виборах. Тому Садовий веде активно свою кампанію і не поспішає єднатися з іншими кандидатами, зокрема з Анатолієм Гриценком. Курчат рахуватимуть, як то кажуть, за результатами президентських виборів. Після них стане зрозуміло, з яких позицій можливе їхнє об’єднання на парламентських виборах.
Сам Садовий пояснив свою логіку в інтерв’ю «Главкому» так: «Президент може бути тільки один. Ми не Швейцарія, де щороку обирається нова особа. Парламентська кампанія уможливлює об’єднавчий процес для того, щоб на наступних виборах фактично взяти більшість у парламенті. Ось така мета стоїть».
Анкета кандидата у президенти України
Ваш зріст?
186 см
Ваша вага?
87 кг
Знак зодіаку?
Лев
Улюблений колір?
Зелений
Що дає відчуття щастя?
Любов.
Що найбільше лякає?
Якщо ти живеш з Богом, тоді ти віддаєш себе в його руки.
Що найбільше дратує?
Я перфекціоніст, і через це маю багато запитань сам до себе і до інших людей. Я хочу, щоб все було досконало.
Ким хотіли стати у дитинстві?
Коли вчився у 8 класі, то фанатично любив читати газети… Я завжди хотів бути людиною самодостатньою, вільною людиною. Самостійно ухвалювати всі рішення. В принципі мені це вдається і до сьогодні.
Ваша улюблена гра?
Шахи, шашки.
Хто вас привів в політику?
Я сам себе привів.
Кого вважаєте основним конкурентом?
Я до людей завжди є м'який.
Кому ніколи не потиснете руку?
Милосердя сильніше, ніж справедливість.
Хто для вас моральний авторитет?
Любомир Гузар.
Остання прочитана книжка?
«Про тиранію: 20 уроків XX століття» Тімоті Снайдера, про диктатуру.
Якою мовою думаєте?
Українською завжди.
Як часто ходите до церкви?
Щонеділі.
У які прикмети вірите?
Я, чесно кажучи, на прикмети не звертаю уваги.
Яких звичок хотіли би позбутися?
Не горбатитися. Я високий і деколи сутулюсь. Хочу не сутулитися, а ходити правильно.
Ким би ви стали, якби не були політиком?
Насправді, чи є я політиком, буде відомо після мого відходу зі свого життя. І потім люди зрозуміють, ким я був.
Скільки грошей вам потрібно для щастя?
Я перейшов рубіж, коли гроші є потрібними для щастя.
Що вважаєте своєю найбільшою помилкою в житті?
Хочу вірити, що я її ще не зробив.
Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?
Те, що ми разом з Катериною виховуємо п’ятьох прекрасних хлопців. Те, що я маю довіру громадян утретє працювати мером. Народитися у Львові, бути його мером і бути українцем — такого не було за 300 років історії мого міста. Там ніколи львів'янин, українець не керував.
Що має статися, щоб ви пішли з політики?
Смерть.
Ваше перше рішення на посаді президента?
Кадрові рішення. Президент має підписати три тисячі кадрових указів.
Декларація кандидата
У декларації кандидата у президенти Садового вказано, що йому належить лише житловий будинок на 660 «квадратів». Все інше майно записано на дружину, а саме:
- дві земельні ділянки, загальною площею у 1003 кв. м, а також оренда однієї ділянки на 43 кв. м;
- автомобілі Merсedes-Benz (Viano SDI 2.2 TRE/L, 2012 року випуску) та Skoda Kodiaq Style (2.0 TDI CR/110kW 74G 4x4, 2017 року випуску);
- інтернет-видання Zaxid.net, «Радіокомпанія Люкс», компанії «Вісма-радіо-ТБ», «Контакт-Інформ», «Телевізійної та радіомовної компанії «Люкс», «Радіо «Континент», «Телерадіокомпанії Люкс», а також компанії «Королівський двір».
Крім того, Андрій Садовий у 2017 році отримав зарплатні на 371 тис. 714 грн, а його дружина – 1,5 млн грн: заробітна плата, отримана за сумісництвом. Готівкою жінка тримає $15 тис. і 40 тис. грн.
Наталія Сокирчук, «Главком»
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