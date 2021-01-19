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    Як кримчани відновлюють українські паспорти на Херсонщині (відео)

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    Як кримчани відновлюють українські паспорти на Херсонщині (відео)

    Близько 5% кримчан оформили закордонний паспорт на території Херсонщини після початку анексії

    «Паспортний туризм» під час коронавірусу. Чи шикуються кримчани у черги за українськими документами, як це було до пандемії? Журналісти навідалися до сервісного центру та міграційної служби у Херсоні.

    Там розповіли, що від початку анексії кожен 20-й кримчанин оформив закордонний паспорт на території області.

    Що буде з документами, які жителі півострова не можуть забрати через обмеження, запроваджені Росією на адмінкордоні між Кримом та Херсонщиною?

    Нагадаємо, глава компанії Укрзалізниця Володимир Жмак повідомив, що його відомство працює над відновленням жд-сполучення з територіями, які межують із Кримом.

    Джерело: Крим.Реалії

    Теги: Крим паспорт Херсонщина Херсон
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