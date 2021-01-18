Чому голова нашої делегації в ПАРЄ хвилюється за Навального, який не хоче повертати Крим Україні

Доля Навального почне цікавити після того, які він згадає, що Крим – це Україна

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Украинская делегация в ПАСЕ, во главе с новым председателем Марией Мезенцевой, хочет поднять в Ассамблее вопрос о Навальном. Видимо я что-то пропустил. Навальный уже извинился за свои слова о том, что Крым не бутерброд и его возвращать Украине не надо? Если нет, то с какого перепугу новая глава делегации озаботилась судьбой этого недофюрера?

Пусть еще поднимет в ПАСЕ вопрос о том, что ее бойфренд открывает магазины в Питере и Москве. Или вести бизнес со страной-агрессором можно, как можно Навальному утверждать, что Крым – это Россия? Новой главе нашей делегации неплохо бы разобраться с этими вопросами. Хотя я уверен, что во фракции «слуг» и у Зеленского тут не увидят противоречий. Ведь, например, на канале СТС в России начинают показывать программу «Лига смеха», которая мне когда-то нравилась. Просто Квартал продал формат россиянам. А учитывая, кто у нас президент, глава СБУ и глава их партии, то осуждения не будет. Парни просто в России бабло зарабатывают.

Судьба же Навального меня начнет интересовать после того, как он вспомнит, что Крым – это Украина. То что он шатает режим Путина – это плюс. Но то, что он ничем не лучше Путина, а такой же имперец – это факт, а не только минус. И пусть его судьбой озаботятся те, кто его сейчас разыгрывают в большой игре, а не представители Украины в ПАСЕ. А я в сортах д*рьма разбираться не планирую.

Джерело: блог Борислава Берези

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