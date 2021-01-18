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    Луценко пояснив, як історія з поверненням Навального відіб'ється на Україні

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    <a href="/world/observe/rosiyskiy-opozicioner-navalniy-zatrimaniy-u-sheremetjevo-730971.html" target="_blank">&nbsp;</a>У Держдепі США вже закликали Росію звільнити&nbsp;Навального - Луценко пояснив, як історія з поверненням Навального відіб'ється на Україні
     У Держдепі США вже закликали Росію звільнити Навального
    Фото з відкритих джерел

    За словами Луценка, поки Навальний сидітиме у в'язниці, Путін анексуватиме Україну

    Повернення російського опозиціонера Олексія Навального до Росії та його ймовірне ув’язнення матиме безпосередній вплив на Україну. Про це колишній генпрокурор Юрій Луценко розповів на своїй сторінці в мережі Facebook.

    За словами Луценка, Навальний свідомо повернувся до Росії – це його продуманий крок перед осінніми виборами в Держдуму. «Рейтинг партії влади скоротився вдвічі – до 30 %. Тож вибори у вересні 2021 можуть пройти за опозиційною повісткою. На це і ставить Навальний, який у російській тюрмі стає опозиціонером #1», – повідомив він.

    Така ситуація стосуватиметься безпосередньо України, адже Путін не сидітиме, склавши руки. «Його інструмент підвищення рейтингу давно відомий і випробуваний. Це анексія чужих територій під гаслом відновлення імперії. Це стосується насамперед Білорусі й України. Лукашенко й Медведчук йому в поміч», – розповів Луценко.

    За словами колишнього генпрокурора, парламентські вибори для Путіна – лише основа для ймовірного переходу на посаду глави так званого «союзного государства».

    «Підписаний ним закон про імунітет експрезидента РФ – непрямий цьому доказ. Формату РФ-Білорусь замало для диктатора планетарного масштабу. Тому Україна знову, як і у 2014 році, під очевидною загрозою», – сказав він.

    Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров пояснив, що арешт російського опозиційного політика Олексія Навального є наслідком російської агресії в Україні. 

    Нагадаємо, увечері 17 січня Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво». У Держдепі США та Міністерстві закордонних справ Канади вже закликали Росію звільнити опозиціонера.

    Теги: Крим Росія Юрій Луценко Донбас війна Путін путінський режим Олексій Навальний
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