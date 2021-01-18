Луценко пояснив, як історія з поверненням Навального відіб'ється на Україні

За словами Луценка, поки Навальний сидітиме у в'язниці, Путін анексуватиме Україну

Повернення російського опозиціонера Олексія Навального до Росії та його ймовірне ув’язнення матиме безпосередній вплив на Україну. Про це колишній генпрокурор Юрій Луценко розповів на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами Луценка, Навальний свідомо повернувся до Росії – це його продуманий крок перед осінніми виборами в Держдуму. «Рейтинг партії влади скоротився вдвічі – до 30 %. Тож вибори у вересні 2021 можуть пройти за опозиційною повісткою. На це і ставить Навальний, який у російській тюрмі стає опозиціонером #1», – повідомив він.

Така ситуація стосуватиметься безпосередньо України, адже Путін не сидітиме, склавши руки. «Його інструмент підвищення рейтингу давно відомий і випробуваний. Це анексія чужих територій під гаслом відновлення імперії. Це стосується насамперед Білорусі й України. Лукашенко й Медведчук йому в поміч», – розповів Луценко.

За словами колишнього генпрокурора, парламентські вибори для Путіна – лише основа для ймовірного переходу на посаду глави так званого «союзного государства».

«Підписаний ним закон про імунітет експрезидента РФ – непрямий цьому доказ. Формату РФ-Білорусь замало для диктатора планетарного масштабу. Тому Україна знову, як і у 2014 році, під очевидною загрозою», – сказав він.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров пояснив, що арешт російського опозиційного політика Олексія Навального є наслідком російської агресії в Україні.

Нагадаємо, увечері 17 січня Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво». У Держдепі США та Міністерстві закордонних справ Канади вже закликали Росію звільнити опозиціонера.