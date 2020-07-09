Як націоналіст Михальчишин у Раді глузував з комуністів та регіоналів. Ретровідео
«Для українців війна розпочалася не 22 червня 1941-го, а значно раніше - 1918 року, коли орда з Півночі порушила наші кордони й розпочала окупацію нашої держави»
Народний депутат 8 скликання Юрій Михальчишин на свої сторінці у Facebook розмістив відео свого виступу у Верховній Раді від 21 червня 2013 року.
«Боровся з сталінсько-путінським міфом про «Велику вітчизняну війну» з трибуни парламенту задовго до різних Вятровичів, і тролив при цьому донецьких мафіозі», - прокоментував свій виступ Михальчишин.