Замість Вакарчука до Ради зайшла дружина ексміністра оборони



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Аліна Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони Андрія Загороднюк

Свідерська була включена до виборчого списку партії «Голос» під № 19

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерську. Вона зайде у Верховну Раду замість Святослава Вакарчука, який раніше склав мандат.

Так, 8 липня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого комісія визнала її обраним нардепом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

«8 липня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія визнала обраною народним депутатом України Свідерську Аліну Валеріївну, 1989 року народження, освіта вища», - йдеться у повідомленні.

У ЦВК додали, що рішення прийняте у зв’язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука.

На сайті ЦВК вказано, що Свідерська народилася 25 лютого 1989 року. Вона була включена до виборчого списку партії «Голос» під № 19.

Як пише рух «Чесно», Свідерська — юристка, правозахисниця, громадська діячка. Членкиня організації «Професійний уряд», яка об’єднує випускників усіх зарубіжних закладів вищої освіти, а також голова і співзасновниця громадської організації «Лабораторія чистої енергетики».

Закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю «правознавство» та Кембриджський університет (Велика Британія) за тою ж спеціальністю. Засновниця та голова Кембриджської спільноти України.

У 2013 році працювала юристкою у юридичній компанії Clifford Chance.

У 2015 році була радницею Міністра економіки з питань дерегуляції.

З 2016 року — партнерка у компанії «Aice Hydro AS», яка займається пошуком, відбором та розвитком інвестиційних проектів з розвитку малих гідроелектростанцій в Україні.

Відзначимо, Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

Як повідомлялось, 11 червня Вакарчук на брифінгу повідомив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту і зайнятися освітнім проєктом. При цьому в день позачергових виборів до парламенту він назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження його партії в Раду.

Раніше Вакарчук вже відмовлявся від депутатського мандата: 23 листопада 2007 року він був обраний депутатом парламенту, проте 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень і 16 грудня 2008 року склав повноваження депутата.

18 червня, Рада відмовилася достроково припинити депутатські повноваження за заявою Вакарчука.

При цьому депутат не з'явився на засідання парламенту, коли розглядалася його заява про складання повноважень.

З початку роботи 9-го скликання парламенту він пропустив 27 засідань з 102, а останнього разу відвідав засідання Ради 20 травня.

26 червня партія «Голос» на з'їзді позбавила депутатських повноважень Вакарчука.