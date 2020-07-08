Троє військових дістали поранень на Донбасі
Окупанти сьогодні дев’ять разів зривали «тишу»
Сьогодні російські окупаційні війська дев’ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, троє українських військовослужбовців поранені.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
«8 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення. Заходи із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації здійснювалися в умовах, коли частина армійських резервів зі складу Об’єднаних сил була задіяна до ліквідації пожежі у Луганській області», - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ ворог на світанку застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети на підступах до Хутора Вільний і Оріхового. В обідню пору противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання пострілу ВОГ-25.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід загарбники вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння у передмісті Авдіївки. На цій ділянці фронту агресор здійснював обстріли з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, факти ворожої збройної агресії з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксовано біля Мар’їнки, Опитного і Старогнатівки.
За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою/