Член Наглядової ради «Укрзалізниці» повідомив, що в ОПЗЖ стався розкол



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Представники ОПЗЖ у Верховній Раді

«Кремлівська група» Медведчука і «газова група» Льовочкіна/Фірташа не можуть поділити штаби і посади кандидатів в мери в базових регіонах, - стверджує колишній нардеп

У проросійській партії «Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ) стався внутрішній розкол. Зокрема, дві групи впливу не можуть поділити штаби і кандидатів на місцевих виборах у своїх базових регіонах.

Про це у своєму Telegram-каналі пише колишній народний депутат, член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

«Поки всі обговорюють «скандали» в «Слузі народу», справжнісінькі пристрасті відбуваються в «Опозиційній платформі - За життя». Розкол стався по лінії двох акціонерів. «Кремлівська група» Медведчука і «газова група» Льовочкіна/Фірташа не можуть поділити штаби і посади кандидатів в мери в базових регіонах. Так, в Одесі група Медведчука і її представник Вадим Рабинович на мера міста тягне депутата Тетяну Плачкову, яку за часів Порошенко називали наглядачкою по лінії архітектурно-будівельної інспекції. її активно піарять канали Медведчука. Тоді як від групи Льовочкіна-Бойка в мери хоче стартувати інший нардеп Микола Скорик. Він, на відміну від Плачкової, хоча б родом з Одеси», - пише Лещенко.

Водночас, за його словами, такий же конфлікт спостерігається в сусідній Миколаївській області.

«Так, кандидат по лінії Льовочкіна і Бойка - це Володимир Фроленко, який, як вважають, пов'язаний з бандитом на прізвисько «Мультик» (в інтернеті є аудіозапис розмови, де «Мультик» дорікає Фроленку в самоправності словами «ти що, один на крижині?»). По лінії ж депутата Наталії Королевської в Миколаєві хоче рулити колишня глава обласної ради Тетяна Демченко», - стверджує журналіст.

Саме тому, припускає Лещенко, скоро члени партії повернуться в стан «війни».

Відзначимо, що в списку осіб, до яких представники Республіканської партії в Конгресі США хочуть застосувати жорсткі санкції поряд з Китаєм, Росією і Іраном, є кум президента РФ Володимира Путіна, український олігарх і глава партії ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Також нагадаємо, що політична партія «Опозиційна платформа - За життя» витратила 60 млн. грн., отриманих із Державного бюджету України, на оплату рекламних матеріалів.