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    Як підозрюваний у замаху на активіста Мазура Акімов порушує запобіжний захід (відео)

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    Чоловік у кепці - Олег Акімов. Йому інкримінують намагання вбити координатора організації С14 Сергія Мазура - Як підозрюваний у замаху на активіста Мазура Акімов порушує запобіжний захід (відео)
    Чоловік у кепці - Олег Акімов. Йому інкримінують намагання вбити координатора організації С14 Сергія Мазура

    Олег Акімов за рішенням суду мав би цілодобово перебувати під домашнім арештом, але натомість ходить по магазинах

    Обвинувачені у справі замаху на Сергія Мазура порушують призначений їм запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт – і вільно пересуваються містом, повідомляє Новинарня.

    Зокрема, факт порушення запобіжного заходу зафіксований на відео.

    Це відеозапис від 30 грудня 2019 року, близько першої години ночі, торгівельний центр «Дарниця» в Києві. Чоловік у кепці Олег Акімов.

    Акімову інкримінують намагання вбити координатора організації С14 Сергія Мазура. Акімов за рішенням суду мав би цілодобово перебувати під домашнім арештом, але натомість ходить по магазинах, свідчить відео і джерела Новинарні.

    Нагадаємо, вночі 10 жовтня 2018 року у квартиру лідера націоналістинчої організації С14 Сергія Мазура, що мешкає у місті Бориспіль, невідомі кинули бойову гранату.Внаслідок вибуху поранень зазнав батько Мазура.

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    націоналісти С14 Сергій Мазур
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