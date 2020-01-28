Волонтерку і учасницю АТО висадили вночі з автобуса за вимогу вимкнути російський серіал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Госпітальєрку та волонтерку, які просили вимкнути російський серіал, висадили з автобуса

Прохання диспетчерки фірми вимкнути російське кіно та вибачитися за погрози, водій проігнорував

По дорозі із Луцька у Київ посеред траси висадили волонтерку на госпітальєрку, які просили водія автобуса вимкнути російський серіал, який транслювався у салоні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила госпітальєрка Ярина Чорногуз.

«Ми були змушені зупинити автобус фірми Busfor.ua, яким їхали з Луцька до Києва на трасі через відмову водія вимкнути російський серіал. Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився», — написала Чорногуз.

За її словами, водій почав вимагати, дізнатися думку більшості автобуса.

«Я повернулася і пояснила все те саме людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії і що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, що їздимо на війну. Решта автобуса просто промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима», — додає Чорногуз.

Вона також додала, що прохання диспетчерки фірми вимкнути російське кіно та вибачитися за погрози, водій проігнорував.

«Нас двох, волонтерку аеророзвідки та госпітальєрку, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, аби далі дивитися у спокої російське кіно», — підсумувала госпітальєрка.

Обурені активісти і колишні учасники АТО приїхали вночі на автовоказал, щоби зустріти водія, який вигнав Ярину Чорногуз з автобуса за зауваження перегляду російських серіалів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст, націоналіст, один з лідерів формації С14, співзасновник «Суспільства майбутнього» Сергій Мазур.

Але автобус із пасажирами так і не приїхав на автостанцію.

«Автобус так і не приїхав. Водій, який вигнав Ярину Чорногуз і її подругу, чомусь по-чоловічому засцяв. Натомість фірма вибачилась. Понесла фінансові і репутаційні збитки. Пасажирів довелось висаджувати бозна-де. Частина клієнтів так і не дочекалась свого автобусу, марно телефонувала перевізнику, бігала туди-сюди. Висновки зробили усі. Слава свого героя ще наздожене. Не сьогодні, то завтра. Світ тісний», - зазначив Мазур.

До слова, у Києві пікетували «Zara Home» після виходу матеріалу «Главкому» про те, що торговельна мережа офіційно відмовилась обслуговувати українців українською мовою.

Нагадаємо, 16 січня покупцю з Києва, який цікавився, чому сайт компанії zarahome.com не дає можливості робити покупки з території Україні державною мовою, у відділі обслуговування клієнтів компанії Zara поінформували, що «для Вашої країни передбачені лише російська та англійська мови».