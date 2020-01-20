Зеленський пропонує називати вулиці на честь людей, чиї імена «не провокують конфлікт»



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Володимир Зеленський зауважив, що в України з Ізраїлем «хороші відносини»

«Давайте тримати політику подалі від цього питання», - заявив український президент

Президент України Володимир Зеленський вважає за потрібне не втручається політику в питання про назву пам'ятників і вулиць в Україні, а так само вважає, що варто називати пам'ятники і вулиці на честь тих людей, чиї імена не провокують конфлікт. Про це він заявив в інтерв'ю The Times of Israel, коментуючи, що Україну «втягнули в протиріччя навколо президента Трампа».

Так, на питання щодо найменування вулиць «на честь українських героїв-націоналістів» Зеленський зазначив, що «це стосується не тільки вулиць, а й пам'ятників».

«Питання в тому, як люди з різною історією, з різними поглядами можуть жити разом на практиці. Це дуже складне і делікатне питання. Є герої, яких шанують на заході і в центрі України, і є інші українці, у яких є свої герої і які мають іншу думку. І я розумію різні почуття. І саме тому я сказав кілька разів дуже чітко: коли у нас складна історія, давайте будувати спільну історію. Давайте знайдемо тих людей, чиї імена не викликають суперечностей в нашому сьогоденні і майбутньому. Назвемо пам'ятники і вулиці на честь тих людей, чиї імена не провокують конфлікт», - сказав президент.

За його словами, на сьогодні в України є сучасні герої - історичні особистості, вчені, першопрохідці в освоєнні космосу, спортсмени, письменники, яких поважають у всіх куточках України.

«Давайте тримати політику подалі від цього питання», - додав він.

Коментуючи розбіжності, що виникли в українського дипвідомства з послом Ізраїлю в Україні на тлі історичних питань, Зеленський зауважив, що в України з Ізраїлем «хороші відносини».

Як повідомляв Главком, міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву зовнішньополітичного відомства Держави Ізраїль щодо вшанування в Україні «антисемітів і вбивць євреїв».

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало вшанування ідеологів Українського національного руху, назвавши їх відповідальними за вбивство євреїв під час Голокосту. «Особи, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту та в погромах, а також антисемітські ідеологи Українського національного руху, останнім часом стали предметом публічного вшанування в Україні. У відповідь на це та на розголос в українській пресі ізраїльське Міністерство закордонних справ висловлює засудження цих явищ», - йшлося в заяві посольства Ізраїлю в Україні.

Президент України Володимир Зеленський поїде до Ізраїлю, де візьме участь у заходах, присвячених 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц, попри те, що не зможе виступити там.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про своє єврейське коріння і сім'ю.

Джерело: УНН