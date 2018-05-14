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    Як працює магазин без пластикової упаковки у Німеччині

    • Сьогодні, 18:27
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    Пластик - одна з головних загроз для довкілля
    Пластик - одна з головних загроз для довкілля

    Використання пластикових пакетів у Німеччині за 15 років скоротилося майже вдвічі!

    Магазин без пластику? Це реально! Знімальна група DW закупилася в одному з таких міні-маркетів у Бонні, Німеччина.

    Чи можна зберегти природу від забруднення, роблячи покупки? Так! Замість пластику використовувати, приміром, паперові пакети. Адже пластик - одна з головних загроз для довкілля.

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    У Німеччині з'являється дедалі більше магазинів, які відмовилися від одноразової упаковки. Використання пластикових пакетів у Німеччині за 15 років скоротилося майже вдвічі!

    Джерело: Deutsche Welle

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