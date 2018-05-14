Як працює магазин без пластикової упаковки у Німеччині
- Сьогодні, 18:27
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Пластик - одна з головних загроз для довкілля
Використання пластикових пакетів у Німеччині за 15 років скоротилося майже вдвічі!
Магазин без пластику? Це реально! Знімальна група DW закупилася в одному з таких міні-маркетів у Бонні, Німеччина.
Чи можна зберегти природу від забруднення, роблячи покупки? Так! Замість пластику використовувати, приміром, паперові пакети. Адже пластик - одна з головних загроз для довкілля.
У Німеччині з'являється дедалі більше магазинів, які відмовилися від одноразової упаковки. Використання пластикових пакетів у Німеччині за 15 років скоротилося майже вдвічі!
Джерело: Deutsche Welle