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    Як реагували у Брюсселі на страви, які їли українці під час Голодомору (відео)

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    Організатори акції хотіли нагадати європейцям про необхідність встановлення історичної справедливості.

    У Брюсселі українські активісти пропонували покуштувати хвойного супу, трав’яного хліба, млинців з деревної кори – тих страв, якими українці харчувалися під час Голодомору в 1932-1933 роках.

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    У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

    Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

    Джерело: Радіо Свобода

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