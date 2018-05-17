Як реагували у Брюсселі на страви, які їли українці під час Голодомору (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Організатори акції хотіли нагадати європейцям про необхідність встановлення історичної справедливості.

У Брюсселі українські активісти пропонували покуштувати хвойного супу, трав’яного хліба, млинців з деревної кори – тих страв, якими українці харчувалися під час Голодомору в 1932-1933 роках.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Джерело: Радіо Свобода