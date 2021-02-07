  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Як у Києві спалили машину журналісту. Оприлюднено відео

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Це вже другий за два роки підпал автомобіля Володимира Єгорова - Як у Києві спалили машину журналісту. Оприлюднено відео
    Це вже другий за два роки підпал автомобіля Володимира Єгорова
    Фото: Facebook

    Потерпілий повідомив, що в міліції загубився підписаний ним протокол

    Журналіст та політтехнолог Володимир Єгоров передав правоохоронцям відеозапис, де зафіксовано момент підпалу його автомобіля невідомими.

    «Передав поліції відео з моментом підпалу мого авто і ймовірним палієм. Це зафіксувала камера одного з мешканців сусіднього будинку. І ще. Вночі якимось загадковим чином «загубився» підписаний мною протокол поліції зі словом «підпал» і замість нього з'явився новий документ з іншими формулюваннями. Слова «підпал» в ньому вже не було ... Ні на що не натякаю, вірю в краще», – написав Володимир Єгоров на своїй сторінці у Facebook.

    Як повідомлялося раніше, у ніч на неділю, 7 лютого, невідомий спалив автомобіль Citroen C5, що належав Володимиру Єгорову. Співробітники поліції, що прибули на місце події, зафіксували сліди до машини і від машини і приблизне місце, звідки невідомий (виконавець) зайшов на стоянку, і здійснив сам підпал.

    Нагадаємо, два роки тому авто тоді ще редактора телеканалу TVi  Володимира Єгорова також підпалили невідомі. Журналіст зазначав, що пов'язує цю подію зі своєю професійною діяльністю. 

    Теги: пожежа кримінал машини автомобіль журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies