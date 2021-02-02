Підпал «Епіцентру»: підозрюваному загрожує довічне ув’язнення

У Первомайську зловмисник прийшов до торгівельного центру та підпалив його

У Первомайську зловмисник прийшов до торгівельного центру та підпалив його

Нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності

Чоловік, якого підозрюють у підпалі магазину «Епіцентр» у Первомайську на Миколаївщині, може отримати довічний вирок.

Про це повідомив керівник головного управління Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

За даними поліції, підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Йому інкримінують умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі.

Водночас в «Епіцентрі» заявляють про двох нападників, одному з них нібито вдалося втекти.

За даними поліції, під час нападу постраждали двоє охоронців ТЦ, затриманий вдарив їх сокирою. Речниця «Епіцентру» Юлія Чудновець повідомила, що чоловік з сокирою поранив одного співробітника. Лікування та реабілітація постраждалого буде здійснюватися коштом компанії.

У вівторок 2 лютого в Первомайську на вулиці Федора Достоєвського сталася сильна пожежа в ТЦ «Епіцентр К». Персонал і відвідувачі встигли евакуювати. Вогонь поширився на 4 тисячі квадратних метрів і о 14:30 його локалізували. Поліція затримала палія і показала фотографії із підозрюваним.

Чоловік прийшов у торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів він почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати і отримав у відповідь удар сокирою. Чоловік підпалив відділ і кинувся тікати. У дворах його наздогнали інші охоронці й поліцейські. Під час затримання він вдарив сокирою ще одну людину.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями про навмисне знищення майна (ч. 2 ст. 194 КК) і замах на вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).

«Епіцентр» відкрили менше двох місяців тому. Він став найбільший торговим центром у місті – його площа понад 5 тисяч кв. метрів. Там працює 77 співробітників.