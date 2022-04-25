Як змінювалася карта бойових дій в Україні з 24 лютого (відео)

За ці два місяці сталася неймовірна кількість подійна фронті та за його межами

Триває 61-й день повномасштабної війни Росії проти України

Українська армія, волонтери та прості українці продовжують давати гідну відсіч російським загарбникам.

Аби зрозуміти, наскільки великі зусилля були витрачені, треба побачити всю картину загалом.

Для цього, американський Інститут вивчення війни показав, як змінювалася карта бойових дій в Україні з 24 лютого.

Нагадаємо, основні зусилля противник продовжує зосереджувати на напрямках Рубіжне-Сєвєродонецьк-Попасна, а також на міста Ізюм, Слов'янськ та Краматорськ. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ворог продовжує атакувати наші сили на «Азовсталі», використовуючи авіацію, артилерію та решту засобів, включно із наземними, веде вогонь із танків.