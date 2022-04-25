«Укрпошта» випустить марку з літаком «Мрія», який знищили рашисти

Орієнтовно у червні 2022 року вдасться побачити ці марки в онлайн-магазинах та у поштових відділеннях

Переможцем став малюнок 11-річної дівчинки з Волинської області

«Укрпошта» анонсує випуск поштової марки «Українська мрія», присвяченої найпотужнішому у світі літаку АН-225 «Мрія». Про це сьогодні повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

Основою зображення став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області, на якому найбільше повітряне судно летить до зірок та прикрашене рожевими квітами. Саме ця її робота стала призером Всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій «Що для мене Україна?», який відбувся минулого року в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України.

«Поштова марка з «Мрією» задумувалася ще до війни. Це був конкурс, у якому брало участь понад шести тисяч людей з різних країн світу. Вони надіслали понад 10 тис. малюнків. Переможцем став малюнок 11-річної Софії Кравчук з Волинської області», – розповів Смілянський.

Скріншот з відео

Він зауважив, що орієнтовно у червні 2022 року вдасться побачити ці марки в онлайн-магазинах та у поштових відділеннях.

Як відомо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія». Це сталося у перший день війни, 24 лютого 2022 року.