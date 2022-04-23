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    З будинку співачки Заріцької окупанти винесли усе, крім мікрофона (відео)

    Олександра Заріцька придбала нерухомість під Києвом під час пандемії&nbsp;&nbsp; - З будинку співачки Заріцької окупанти винесли усе, крім мікрофона (відео)

    Олександра Заріцька придбала нерухомість під Києвом під час пандемії  

    Фото: tsn.ua

    Солістка гурту «Каzка» розповіла про пограбований будинок під Гостомелем

    Окупанти винесли все, що було у будинку солістки гурту «Каzка» Олександри Заріцької поблизу Гостомеля. Навіть намагалися вкрасти мікрофон, але враховуючи те, що виносили з дому багато речей, мікрофон упустили по дорозі і його вдалося врятувати, розповіла співачка у програмі «ЖВЛ».

    «Там приїжджав подивитися будинок мій сусід. Повиносили абсолютно всю техніку, всі речі, які були більш-менш цінні. Навіть мій мікрофон хотіли винести», - розповідає співачка.

    «Це дуже жорстко. Навіть забрали величезну колонку, яка важила десь 30 кг. Не знаю взагалі що у людей в голові. Мені не шкода речей, мені дуже неприємно, що ти тепер вже ніколи не будеш в цьому домі почуватися спокійно. Відчуття так, що вдерлись у твій дім, у твою фортецю, якось принизили...», - резюмувала Саша в інтерв'ю.

    Про купівлю будинку у передмісті співачка розповіла минулого року. За її словами у новому будинку вона оселилася з мамою і сестрою, яких перевезла під Київ з рідного Харкова.

    Раніше Олександра Заріцька повідомляла, що в перші дні війни виїхала на Закарпаття, де в місті Берегово плела маскувальні сітки разом із матір’ю та місцевими школярами.

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    Теги: росія окупанти Закарпаття війна Київщина Україна речі будинок співачка окупація пісня #stoprussia
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    З будинку співачки Заріцької окупанти винесли усе, крім мікрофона (відео)