З будинку співачки Заріцької окупанти винесли усе, крім мікрофона (відео)
Олександра Заріцька придбала нерухомість під Києвом під час пандемії
Солістка гурту «Каzка» розповіла про пограбований будинок під Гостомелем
Окупанти винесли все, що було у будинку солістки гурту «Каzка» Олександри Заріцької поблизу Гостомеля. Навіть намагалися вкрасти мікрофон, але враховуючи те, що виносили з дому багато речей, мікрофон упустили по дорозі і його вдалося врятувати, розповіла співачка у програмі «ЖВЛ».
«Там приїжджав подивитися будинок мій сусід. Повиносили абсолютно всю техніку, всі речі, які були більш-менш цінні. Навіть мій мікрофон хотіли винести», - розповідає співачка.
«Це дуже жорстко. Навіть забрали величезну колонку, яка важила десь 30 кг. Не знаю взагалі що у людей в голові. Мені не шкода речей, мені дуже неприємно, що ти тепер вже ніколи не будеш в цьому домі почуватися спокійно. Відчуття так, що вдерлись у твій дім, у твою фортецю, якось принизили...», - резюмувала Саша в інтерв'ю.
Про купівлю будинку у передмісті співачка розповіла минулого року. За її словами у новому будинку вона оселилася з мамою і сестрою, яких перевезла під Київ з рідного Харкова.
Раніше Олександра Заріцька повідомляла, що в перші дні війни виїхала на Закарпаття, де в місті Берегово плела маскувальні сітки разом із матір’ю та місцевими школярами.
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