З будинку співачки Заріцької окупанти винесли усе, крім мікрофона (відео)

Солістка гурту «Каzка» розповіла про пограбований будинок під Гостомелем

Окупанти винесли все, що було у будинку солістки гурту «Каzка» Олександри Заріцької поблизу Гостомеля. Навіть намагалися вкрасти мікрофон, але враховуючи те, що виносили з дому багато речей, мікрофон упустили по дорозі і його вдалося врятувати, розповіла співачка у програмі «ЖВЛ».

«Там приїжджав подивитися будинок мій сусід. Повиносили абсолютно всю техніку, всі речі, які були більш-менш цінні. Навіть мій мікрофон хотіли винести», - розповідає співачка.

«Це дуже жорстко. Навіть забрали величезну колонку, яка важила десь 30 кг. Не знаю взагалі що у людей в голові. Мені не шкода речей, мені дуже неприємно, що ти тепер вже ніколи не будеш в цьому домі почуватися спокійно. Відчуття так, що вдерлись у твій дім, у твою фортецю, якось принизили...», - резюмувала Саша в інтерв'ю.

Про купівлю будинку у передмісті співачка розповіла минулого року. За її словами у новому будинку вона оселилася з мамою і сестрою, яких перевезла під Київ з рідного Харкова.

Раніше Олександра Заріцька повідомляла, що в перші дні війни виїхала на Закарпаття, де в місті Берегово плела маскувальні сітки разом із матір’ю та місцевими школярами.