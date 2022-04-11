На Київщину із США прибули 18 спеціальних модульних будинків (фото)

Будинки забезпечать тимчасове проживання фахівців, які проводять пошукові роботи та розбирають завали в Бородянці

До Київської області із Закарпаття прибули 18 американських спеціальних модульних будинків. Уже днями їх буде встановлено у Бородянці, яка найбільше постраждала від рук загарбників. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook.

«За рішенням колег з Київської ОВА будинки забезпечать тимчасове проживання фахівців, які проводять пошукові роботи та розбирають завали в зруйнованих рашистами населених пунктах», – зазначив він.

Раніше Микита розповів, що ці модульні будинки під час візиту на Закарпаття передав колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі, який і є засновником фонду.

Такі будинки використовувалися у США для забезпечення проживання людей після природних катастроф. Їх встановлення займає лічені хвилини, а транспортування відбувається швидко та легко. Вони оснащені усім необхідним для поселення людей на певний період.

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Як раніше повідомлялося, місто Бородянка є одним із найбільш зруйнованих населених пунктів Київської області.

Нагадаємо, раніше у мережу виклали жахливі кадри зруйнованої Бородянки. Відео невідомі оператори зняли на дрон з висоти пташиного польоту.

Селище Бородянка на Київщині п'ять днів тому звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Вона додала, що про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити у всьому світі.

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