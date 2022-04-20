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    Казахська співачка чуттєво виконала «Червону калину» (відео)

    Жінка грає на традиційному казахському музичному інструменті - Казахська співачка чуттєво виконала «Червону калину» (відео)
    Жінка грає на традиційному казахському музичному інструменті
    скріншот з відео

    Українська пісня заграла новими барвами

    Айгуль Улкенбаєва, співачка з Казахстану, яка грає на традиційних інструментах, заспівала «Червону калину».

    Заслужена кюйші (тобто музикант, що грає на народних інстурментах) виконала пісню українських повстанців на домбрі.

    Мелодія через це отримала незвичние звучання.

    Нагадаємо, британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка.

    У композиції лунає вокал Андрія Хливнюка, який на Софійській площі співає «Ой, у лузі червона калина». Учасники ж Pink Floyd супроводжують його спів інструментальною музикою.

    Теги: росія окупанти війна Україна співачка окупація пісня #stoprussia
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    Казахська співачка чуттєво виконала «Червону калину» (відео)