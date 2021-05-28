Організатори перенесли церемонію вручення премії «Оскар» на місяць вперед

Причини перенесення не повідомляються

Американська академія кіномистецтв заявила, що церемонію вручення премії «Оскар» у 2022 році перенесено на місяць вперед.

На сайті академії повідомили, що 94-та церемонія замість 27 лютого відбудеться 27 березня. Про причини такого рішення не повідомляється.

У той же час, терміни відбору фільмів не змінилися й триватимуть до 31 грудня. Фільми мають вийти в період з 1 березня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

Вимоги до фільмів не змінилися, але стануть іншими вже в 2023 році.

До слова, цьогоріч був третій рік поспіль, коли церемонія вручення премії «Оскар» проводилася без ведучих.

Нагадаємо, китайські пошукові системи, національні ЗМІ та соціальні мережі видаляють публікації про перемогу на «Оскарі» режисерки стрічки «Земля кочівників» Хлої Чжао.

Нагадаємо, у 2021 року премію Американської кіноакадемії в номінації «Найкращий фільм» отримав фільм «Земля кочівників» режисерки Хлої Чжао. Раніше Чжао отримала «Оскар» як найкраща режисерка.

Премію «Оскар» в номінації «Кращий повнометражний мультфільм» отримала «Душа» режисерів Піта Доктера і Кемпа Паеурса.