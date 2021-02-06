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    З’явилося відео, як співробітники харківського торгового центру ловили мавпу

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    <p>Мавпа бігала по прилавках</p> - З’явилося відео, як співробітники харківського торгового центру ловили мавпу

    Мавпа бігала по прилавках

    Скріншот з відео

    За припущеннями очевидців, тварина втекла з контактного зоопарку

    У Харкові очевидці помітили мавпу в торговому центрі Sun Mall. Тварина забігла з вулиці і бігала по прилавках.

    Про це у суботу повідомляє «МГ Об'єктив».

    На кадрах з місця подій видно, як ухиляючись від співробітників магазину, мавпа зникла в невідомому напрямку. При цьому вона перевернула кілька манекенів.

    За припущеннями очевидців, тварина втекла з контактного зоопарку, розташованого в цьому ТРЦ.

    Це вже не перший випадок, коли з цього зоопарку тікають тварини. Втікачів зазвичай знаходять і повертають назад.

    Нагадаємо, нещодавно зоомагазин у Харкові затопило окропом: загинули тварини.

    Теги: Харків тварини магазин
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