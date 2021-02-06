З’явилося відео, як співробітники харківського торгового центру ловили мавпу

За припущеннями очевидців, тварина втекла з контактного зоопарку

У Харкові очевидці помітили мавпу в торговому центрі Sun Mall. Тварина забігла з вулиці і бігала по прилавках.

Про це у суботу повідомляє «МГ Об'єктив».

На кадрах з місця подій видно, як ухиляючись від співробітників магазину, мавпа зникла в невідомому напрямку. При цьому вона перевернула кілька манекенів.

За припущеннями очевидців, тварина втекла з контактного зоопарку, розташованого в цьому ТРЦ.

Це вже не перший випадок, коли з цього зоопарку тікають тварини. Втікачів зазвичай знаходять і повертають назад.

Нагадаємо, нещодавно зоомагазин у Харкові затопило окропом: загинули тварини.