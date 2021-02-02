Зоомагазин у Харкові затопило окропом: загинули тварини

Працівники самі рятували тварин, але не змогли врятувати всіх

У магазині прорвало трубопровід, але ДСНС і комунальники так і не приїхали

У Харкові на вулиці Амосова, 17 прорвало трубопровід - окріп залив зоомагазин, загинули тварини. Про це з посиланням на робітницю магазину повідомляє Харків Life у вівторок, 2 лютого.

За словами жінки, співробітники зоомагазину самі в гумових чоботях ходили по гарячій воді і рятували тварин, але змогли допомогти не всім. Також був пошкоджений весь товар і меблі.

При цьому працівники зверталися в ДСНС і до комунальників, але ніхто так і не приїхав. Тоді вони подзвонили в приватну фірму, яка відкачала воду з підвального приміщення.

За даними Суспільного, в підвалі житлової багатоповерхівки, де сталася надзвичайна подія, розташовуються зоомагазин і ветклініка.

«У нас був кіт, він лежав не у воді, але через температуру йому стало дуже погано. Шиншила навряд чи виживе, тому що була у воді, в окропі. Морські свинки, їх 4-5, вони мокрі, ми не знаємо, чи виживуть вони ... хом'яки зварилися, потонули», - розповіла власниця магазину.

У вівторок 2 лютого в Первомайську на вулиці Федора Достоєвського сталася сильна пожежа в ТЦ «Епіцентр К». Персонал і відвідувачі встигли евакуювати. Вогонь поширився на 4 тисячі квадратних метрів і о 14:30 його локалізували. Поліція затримала палія і показала фотографії із підозрюваним.

Чоловік прийшов у торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів він почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати і отримав у відповідь удар сокирою. Чоловік підпалив відділ і кинувся тікати. У дворах його наздогнали інші охоронці й поліцейські. Під час затримання він вдарив сокирою ще одну людину.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями про навмисне знищення майна (ч. 2 ст. 194 КК) і замах на вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).