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    На майдані Незалежності підняли прапор Військово-морських сил України

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    На майдані Незалежності підняли прапор Військово-морських сил України

    Рішення прийняте на підтримку українських моряків, які знаходяться у російському полоні

    30 листопада під час сесії міської ради депутатами було ініційовано підняти перед мерією прапор Військово-морських сил України в знак підтримки та солідарності з нашими військовими, яких взято в полон  25 листопада.
    «Минулого року екіпаж корвету «Вінниця» подарував нам прапор. Я вважаю слушною пропозицією підняти цей стяг Військово-морських сил України перед будівлею міської ради і таким чином продемонструвати солідарності з нашими моряками, які знаходяться сьогодні у військовому полоні. Сьогодні ми та вся Україна вимагає, щоб вони були звільнені і повернулись на територію України», – зазначив міський голова Сергій Моргунов.

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    Нагадаємо, що 25 листопада три українські кораблі були атаковані росіянами  в Азовському морі під час наближення до Керченської протоки. Російські судна таранили та стріляли по українських моряках, внаслідок чого троє українців були поранені та 24 наших бійців захопили та взяли в полон. Упродовж вівторка і середи окупаційний суд у Керчі ухвалив рішення про арешт наших військових, зокрема й поранених, на два місяці – до 25 січня.
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