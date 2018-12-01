На майдані Незалежності підняли прапор Військово-морських сил України



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Рішення прийняте на підтримку українських моряків, які знаходяться у російському полоні

30 листопада під час сесії міської ради депутатами було ініційовано підняти перед мерією прапор Військово-морських сил України в знак підтримки та солідарності з нашими військовими, яких взято в полон 25 листопада.

«Минулого року екіпаж корвету «Вінниця» подарував нам прапор. Я вважаю слушною пропозицією підняти цей стяг Військово-морських сил України перед будівлею міської ради і таким чином продемонструвати солідарності з нашими моряками, які знаходяться сьогодні у військовому полоні. Сьогодні ми та вся Україна вимагає, щоб вони були звільнені і повернулись на територію України», – зазначив міський голова Сергій Моргунов. Читайте також Безкарність щодо вбивств журналістів робить суспільство заляканим Сьогодні, 03:55