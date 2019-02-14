У Вінниці відбудеться міський фестиваль української патріотичної пісні



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Під час фестивалю будуть функціонувати три виставки

15 лютого у Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва відбудеться міський фестиваль української патріотичної пісні імені Героя України Максима Шимка. Захід розпочнеться о 12:00. Учасниками фестивалю будуть учні закладів загальної середньої освіти міста.

Метою фестивалю є популяризація української патріотичної пісні, розвиток творчо обдарованої молоді міста та формування почуття шанобливого ставлення до України та Подвигу Героїв Небесної Сотні, серед яких був вінничанин Максим Шимко. Читайте також Чи й справді «дві України» досі нікуди не поділися Сьогодні, 06:40

Під час фестивалю будуть функціонувати три виставки – «Міні-експозиція «Максим Шимко» – виставка особистих речей та фотографій Максима Шимка, яку готують учні та педагоги КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 Вінницької міської ради». А також фотовиставка – «В об’єктиві Майдану», автором якої є учасник Революції Гідності Андрій Швачко. Він військовий історик, полковник запасу, займався фотодокументуванням трагічних подій на майдані. Також можна буде подивитися виставку малюнків учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти міста «Моя мирна Україна».

Планує відвідати міський фестиваль української патріотичної пісні імені Героя України Максима Шимка і мати загиблого Зоя Семенівна Кузьменко та учасники АТО/ООС.

Організовує фестиваль департамент освіти Вінницької міської ради. Метою заходу є популяризація української патріотичної пісні, розвиток творчо обдарованої молоді міста та формування почуття шанобливого ставлення до України та Подвигу Героїв Небесної Сотні, серед яких був вінничанин Максим Шимко.