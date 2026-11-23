Уночі російська терористична армія атакувала Вінницьку область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

«Внаслідок ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині пошкоджено цивільне підприємство. В іншій громаді області постраждали приватні будинки. Пошкоджено дах та вибито вікна», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

До слова, у ніч на 23 листопада російські окупанти атакували Немишлянський район Харкова. Унаслідок ворожої атаки пошкоджені будівля дитячого садка та скління вікон чотирьох багатоквартирних будинків.

Зауважимо, протягом минулої доби війська РФ обстріляли 22 населені пункти області. Загалом нараховано 66 ударів. Унаслідок цього загинув підліток.