Аеропорт Вінниці прийме 12 рейсів з хасидами



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В аеропорту очікують прибуття півтори тисячі паломників

Міжнародний аеропорт Вінниця розраховує прийняти 12 чартерних рейсів із паломниками-хасидами з Ізраїлю, які традиційно святкують єврейський новий рік Рош ха-Шана в м. Умань на могилі цадика Нахмана.

Про це повідомив директор аеропорту Вінниця Ярослав Мазурець.

«Ми вже багато років напередодні святкування нового року приймаємо чартери з хасидами, станом на зараз плануємо прийняти 12 таких рейсів. Загалом очікуємо прибуття півтори тисячі паломників», - повідомив Мазурець.

За його словами, прибуття чартерних рейсів з паломниками, які прямують до Умані на святкування єврейського нового року на могилі похованого там цадика Нахмана, призначене на 25 і 26 вересня. Гості з Ізраїлю повертатимуться додому через вінницький аеропорт 2 і 3 жовтня.

Окрім того, прибуття хасидів можливе й під час регулярних рейсів між Тель-Авівом і Вінницею.

Задля безпеки пасажирів на території аеропорту посилюють заходи безпеки, залучаються додаткові сили з прикордонної служби та патрульної поліції. У посиленому режимі працює увесь персонал летовища.

Джерело: Укрінформ