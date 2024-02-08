Атака дронів на Вінниччину: загорівся інфраструктурний об'єкт

Вогнеборці завершують роботи з ліквідації

У Вінницькій області уламки збитого російського безпілотника спричинили пожежу на інфраструктурному об'єкті. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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За даними Борзова, вогонь вдалося локалізувати.

«Вогнеборці завершують роботи з ліквідації. Постраждалих немає», – написав голова ОВА.

Він подякував Силам оборони і усім службам області за оперативність і злагодженість у роботі.

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Нагадаємо, у ніч на 8 лютого російські окупанти атакували 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Пуски дронів було здійснено з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. У результаті бойової роботи знищено 11 «Шахедів» у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Також у ніч на 8 лютого в Одесі пролунали вибухи. У місті було чутно щонайменше три потужних вибухи. Місто опинилося під атакою ударних дронів, унаслідок якої є пошкодження цивільної інфраструктури.

Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано.

Розпочалася 715-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях.