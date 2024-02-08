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Атака на Одесу: влада розповіла про наслідки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Одесу: влада розповіла про наслідки
ППО результативно відпрацювала по переважній більшості ворожих цілей
фото ілюстративне

Пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу

Унаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, без загиблих та постраждалих. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано.

«Всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян», – додав очільник ОВА.

Як зазначив Кіпер, підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Одесі пролунали вибухи. У місті було чутно щонайменше три потужних вибухи.

Одеса опинилася під атакою ударних дронів. Близько опівночі Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку міста.

До того ж, у ніч на 8 лютого в Миколаєві пролунала серія вибухів. Мер Миколаєва заявив про «прильоти» в місті.

До слова, вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Читайте також: Масований удар по Україні: Росія атакувала шість регіонів, є загиблі
Теги: росія Одеса безпілотник

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