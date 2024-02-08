Атака на Одесу: влада розповіла про наслідки

Пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу

Унаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, без загиблих та постраждалих. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано.

«Всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян», – додав очільник ОВА.

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Як зазначив Кіпер, підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Одесі пролунали вибухи. У місті було чутно щонайменше три потужних вибухи.

Одеса опинилася під атакою ударних дронів. Близько опівночі Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку міста.

До того ж, у ніч на 8 лютого в Миколаєві пролунала серія вибухів. Мер Миколаєва заявив про «прильоти» в місті.

До слова, вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.