Нічна атака «Шахедів»: Повітряні сили повідомили деталі

Окупанти запустили ударні дрони з тимчасово окупованого Криму

У ніч на 8 лютого російські окупанти атакували 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Пуски дронів було здійснено з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – повідомили Повітряні сили.

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У результаті бойової роботи знищено 11 «Шахедів» у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Одесі пролунали вибухи. У місті було чутно щонайменше три потужних вибухи.

Місто опинилося під атакою ударних дронів, унаслідок якої є пошкодження цивільної інфраструктури.

Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано.

Як повідомлялося, у ніч на 8 лютого в Миколаєві пролунала серія вибухів. У місті зафіксовано влучання. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, додавши, що є займання у приватному секторі.