Аукціон проектів, де збиратимуть кошти на реалізацію корисних для міста ініціатив, відбудеться у Вінниці



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В минулі роки на аукціонах реалізовано проекти на загальну суму 223 тис. грн

Вже четвертий рік поспіль фонд громади «Подільська громада» реалізовує Аукціон проектів, де вінничани «голосують» коштами за ідеї, які вважають потрібними та корисними місту.

Завдяки попереднім аукціонам було реалізовано 15 проектів, на загальну суму 223 000 грн.

В цьому році аукціон відбудеться 15 травня. Буде представлено чотири проекти: «Життя без залежності», «Права людини для школярів», «Стань помітним» та «Чисте місто - чисте сумління».