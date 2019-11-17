  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Вибухи у Балаклії: стали відомі імена загиблих саперів

    • Розсилка
    Внаслідок вибухів на арсеналі у Балаклії загинули двоє саперів - Вибухи у Балаклії: стали відомі імена загиблих саперів
    Внаслідок вибухів на арсеналі у Балаклії загинули двоє саперів
    Фото ілюстративне

    Загиблі сапери служили в 91-му окремому полку спеціального забезпечення

    Під час виконання планових робіт з утилізації залишків боєприпасів на військових складах у Балаклії, де 15 листопада прогриміли вибухи, загинули двоє військових саперів Мовчан Дмитро і Ярмак Денис. Вони служили в 91-му окремому полку спеціального забезпечення.

    Про це йдеться в повідомленні військової частини А0563 у Facebook.

    «На превеликий жаль, під час виконання планових робіт з утилізації залишків боєприпасів та їх елементів на технічний території бази загинули військовослужбовці нашої частини – прапорщик Мовчан Дмитро Сергійович та старший солдат Ярмак Денис Миколайович», - зазначається у повідомленні.

    Крім того, серйозних поранень зазнав солдат Янчевський Денис. Нині він перебуває у медичному закладі. У військовій частині висловили співчуття родинам загиблим побратимів.

    Нагадаємо, у суботу командувач Сил логістики ЗСУ генерал-лейтенанта Олег Вишнівський запевнив, що арсенал у Балаклії не становить загрози місцевим мешканцям.

    Раніше у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що стало причиною вибуху у Балаклії.

    Як повідомлялося, військова прокуратура Харківського гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом вибухів на військовому арсеналі в Балаклії. Вибухи, внаслідок яких двоє військових загинули і п'ятеро дістали поранення, кваліфікували за статтею про «недбале ставлення військової службової особи, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого стану».

    Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер у п'ятницю ввечері заявив, що ситуація на військовому складі боєприпасів у Балаклії локалізована.

    Прем‘єрміністр України Олексій Гончарук доручив негайно почати перевірку за фактом надзвичайної ситуації в Балаклії.

    вибух ЗСУ смерть військові Харківщина солдат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ