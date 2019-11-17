Вибухи у Балаклії: стали відомі імена загиблих саперів



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Внаслідок вибухів на арсеналі у Балаклії загинули двоє саперів Фото ілюстративне

Загиблі сапери служили в 91-му окремому полку спеціального забезпечення

Під час виконання планових робіт з утилізації залишків боєприпасів на військових складах у Балаклії, де 15 листопада прогриміли вибухи, загинули двоє військових саперів Мовчан Дмитро і Ярмак Денис. Вони служили в 91-му окремому полку спеціального забезпечення.

Про це йдеться в повідомленні військової частини А0563 у Facebook.

«На превеликий жаль, під час виконання планових робіт з утилізації залишків боєприпасів та їх елементів на технічний території бази загинули військовослужбовці нашої частини – прапорщик Мовчан Дмитро Сергійович та старший солдат Ярмак Денис Миколайович», - зазначається у повідомленні.

Крім того, серйозних поранень зазнав солдат Янчевський Денис. Нині він перебуває у медичному закладі. У військовій частині висловили співчуття родинам загиблим побратимів.

Нагадаємо, у суботу командувач Сил логістики ЗСУ генерал-лейтенанта Олег Вишнівський запевнив, що арсенал у Балаклії не становить загрози місцевим мешканцям.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що стало причиною вибуху у Балаклії.

Як повідомлялося, військова прокуратура Харківського гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом вибухів на військовому арсеналі в Балаклії. Вибухи, внаслідок яких двоє військових загинули і п'ятеро дістали поранення, кваліфікували за статтею про «недбале ставлення військової службової особи, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого стану».

Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер у п'ятницю ввечері заявив, що ситуація на військовому складі боєприпасів у Балаклії локалізована.

Прем‘єрміністр України Олексій Гончарук доручив негайно почати перевірку за фактом надзвичайної ситуації в Балаклії.