Хабар на підприємстві «Вінницяобленерго»: затримано спільника директора, головного інженера

від 3 до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Чиновникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

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Головний інженер підрозділу АТ «Вінницяобленерго» затриманий за підозрою у вимагання хабаря за погодження заяви про підключення приватного будинку до електромережі. Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Як повідомлялося раніше, за процесуального керівництва Бершадської місцевої прокуратури спільно з Управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області та відділом поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області викрито та затримано начальника одного зі структурних підрозділів АТ «Вінницяобленерго» під час отримання неправомірної вигоди.

Надалі, за підозрою у вчиненні зазначеного злочину затриманий у порядку ст. 208 КПК України головний інженер цього ж структурного підрозділу.

Слідством установлено, що він діяв за попередньою змовою зі своїм керівником щодо вимагання грошових коштів у місцевого жителя за погодження заяви про підключення до трьохфазної електромережі приватного будинку.

Фото: прокуратура Вінницької області

Крім того, під час проведення обшуків в особистих речах директора виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 120 тис. грн, походження яких встановлюється слідством.

Сьогодні, 28.01.2021 року, цим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимагання.

На цей час проводяться необхідні слідчі дії. Слідчими та процесуальними керівниками готуються клопотання про відсторонення їх від займаних посад, а також застосування до підозрюваних запобіжних заходів.

Санкція ч. 4 ст. 368-3 КК України передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.