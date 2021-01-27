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    У Києві судитимуть двох посадовців за хабар у $3,5 тис.

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    Посадовців затримали після отримання ними неправомірної вигоди - У Києві судитимуть двох посадовців за хабар у $3,5 тис.
    Посадовців затримали після отримання ними неправомірної вигоди
    Фото: Київська міська прокуратура

    Справу посадовців райдержадміністрації розглядатиме Подільський районний суд

    Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох посадовців однієї із районних в місті Києві державних адміністрацій, викритих на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовим особам (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, заступник начальника управління житлового-комунального господарства – начальник відділу контролю за благоустроєм однієї із райдержадміністрацій та головний спеціаліст того ж відділу, діючи у змові, вимагали у підприємця неправомірну вигоду у сумі $3,5 тис. за не перешкоджання проведення ремонту та реконструкції приміщень шляхом непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил благоустрою.

    Крім того, головний спеціаліст схилив того ж підприємця до надання неправомірної вигоди у сумі 25 тис. грн за вирішення питання про підключення водопостачання до будівлі, що не входило до його службових обов’язків.

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    У Києві судитимуть двох посадовців за хабар у $3,5 тис.
    У Києві судитимуть двох посадовців за хабар у $3,5 тис.

    Обвинувальний акт відносно вказаних осіб скеровано до Подільського районного суду Києва для розгляду по суті.

    Досудове розслідування здійснювалось працівниками Слідчого управління Головного управління Нацполіції у Києві за матеріалами Управління стратегічних розслідувань.

    Як повідомлялося, двоє службовців Нацполіції, діючи в інтересах третьої особи, вимагали від керівника охоронної фірми 250 тис. грн неіснуючого боргуКиївська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох оперуповноважених.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал корупція в Україні хабар чиновник
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