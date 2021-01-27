У Києві судитимуть двох посадовців за хабар у $3,5 тис.

Справу посадовців райдержадміністрації розглядатиме Подільський районний суд

Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох посадовців однієї із районних в місті Києві державних адміністрацій, викритих на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовим особам (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, заступник начальника управління житлового-комунального господарства – начальник відділу контролю за благоустроєм однієї із райдержадміністрацій та головний спеціаліст того ж відділу, діючи у змові, вимагали у підприємця неправомірну вигоду у сумі $3,5 тис. за не перешкоджання проведення ремонту та реконструкції приміщень шляхом непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил благоустрою.

Крім того, головний спеціаліст схилив того ж підприємця до надання неправомірної вигоди у сумі 25 тис. грн за вирішення питання про підключення водопостачання до будівлі, що не входило до його службових обов’язків.

Обвинувальний акт відносно вказаних осіб скеровано до Подільського районного суду Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось працівниками Слідчого управління Головного управління Нацполіції у Києві за матеріалами Управління стратегічних розслідувань.

Як повідомлялося, двоє службовців Нацполіції, діючи в інтересах третьої особи, вимагали від керівника охоронної фірми 250 тис. грн неіснуючого боргу. Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох оперуповноважених.