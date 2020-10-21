В Одесі шахраї хотіли привласнити будівлю ДФС за $40 тисяч хабаря нотаріусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одесі шахраї хотіли привласнити будівлю ДФС

З підробленими документами шахраї прийшли до приватного нотаріуса, аби той оформив будівлю на потрібну особу

Правоохоронці затримали двох шахраїв, які за підробленими документами хотіли привласнити будівлю Державної фіскальної служби в Одесі.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Підозрювані діяли за класичною схемою: зробили підроблені документи та хотіли за допомогою підкупу державного реєстратора переоформити будівлю на себе.

Зазіхнули затримані не на абищо, а на будівлю площею понад 2 тисячі квадратних метрів у центрі Одеси, яка належить ДФС.

З підробленими документами вони прийшли до приватного нотаріуса, аби той оформив будівлю на потрібну особу. Як «подяку» за таку роботу вони принесли йому 40 тисяч доларів. У цей момент шахраїв і затримали поліцейські.

Проти затриманих порушили справу за ч. 2 ст. 368-4 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу.