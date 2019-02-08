Меру Могилева-Подільського вручили підозру про хабарництво



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Міський голова Могилева-Подільського мав змову щодо вимагання хабара із начальником земельного відділу міської ради Фото: Прес-служба прокуратури Вінницької області

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу меру Могилева-Подільського

На Вінниччині меру Могилева-Подільського повідомлено про підозру у отриманні неправомірної вигоди.

Про це 8 лютого повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

«Встановлено, що міський голова Могилева-Подільського, за попередньою змовою із начальником земельного відділу міської ради, вимагали від потенційного забудовника 15 тис. доларів», - заявили в прокуратурі.

Зазначається, що меру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці затримали на одержанні неправомірної вигоди начальника одного із відділів Могилів-Подільської міської ради при отриманні частини неправомірної вигоди в сумі 7500 доларів для себе та керівництва Могилів-Подільської міської ради за підписання договору суперфіції та подальше сприяння в одержанні у власність земельної ділянки площею 0,3 га під багатоквартирну забудову.