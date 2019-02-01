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    Силовики затримали на хабарі чиновника мерії Могилів-Подільського

    • Розсилка
    Чиновника на Вінниччині упіймали на хабарі - Силовики затримали на хабарі чиновника мерії Могилів-Подільського
    Чиновника на Вінниччині упіймали на хабарі
    Фото: пресс-служба прокуратуры Винницкой области

    Після передачі 7,5 тисяч доларів чиновника затримали

    У Могилів-Подільському на отриманні хабара затримано чиновника мерії. Він нібито вимагав у забудовника 15 тисяч доларів, а після отримання половини цієї суми його затримали правоохоронці.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

    Як повідомляється, начальник одного з відділів Могилів-Подільської міськради вимагав від потенційного забудовника для себе і керівництва мерії 15 тисяч за підписання договору -суперфіції та подальше сприяння в отриманні у власність земельної ділянки площею 0,3 га для будівництва багатоквартирного будинку.

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    Силовики затримали на хабарі чиновника мерії Могилів-Подільського
    Силовики затримали на хабарі чиновника мерії Могилів-Подільського
    Силовики затримали на хабарі чиновника мерії Могилів-Подільського
    Силовики затримали на хабарі чиновника мерії Могилів-Подільського

    Після передачі 7,5 тисяч доларів чиновника затримали. Відкрито кримінальне провадження.

    Напередодні співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальницю однієї з районних служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

    Раніше співробітники СБУ викрили на хабарі офіцера відділу морально-психологічної роботи однієї з військових частин в Івано-Франківській області. Повідомляється, що офіцер відділу морально-психологічної роботи однієї з військових частин вимагала 1 800 доларів у військовослужбовця за не притягнення його до відповідальності за самовільне залишення розташування частини.

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